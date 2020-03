La Sherbrookoise Édith Blais est de retour au pays

Elle effectue actuellement une quarantaine avec sa famille immédiate. Édith est en bonne santé et se réjouit de son retour. Nous sommes tous très heureux de ce dénouement inattendu , fait-on savoir dans un communiqué diffusé jeudi en début de soirée.

J'aimerais remercier tous les gens qui nous ont appuyés et qui ont pris à cœur notre bien-être. On a dû recevoir beaucoup d'énergies positives durant notre captivité avec tous ces gens qui pensaient à nous. Je me sens bien physiquement et mentalement, mon retour se fait graduellement.

Édith Blais