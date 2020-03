Le Conseil scolaire Centre-Nord outille les parents pour l'école à la maison

Cette semaine, Jérémie Belzile, âgé de 7 ans, a pu parler avec son enseignante par appel vidéo. Cette communication virtuelle entre l'enseignant, l'élève et les parents est une initiative du CSCNConseil scolaire Centre-Nord pour établir une programmation sur mesure pour chaque famille.

On a fait un horaire. En premier, on fait l'activité Lève-toi et bouge, ensuite on fait de l'académique et ensuite, pendant la récré, on prend notre collation. [...] Aujourd'hui j'ai fait des maths que mon enseignante m'a dit de faire. Jérémie Belzile, élève

La mère de Jérémie, Tina Belzile, est obligée de conjuguer son emploi à temps plein et ses trois enfants. Elle compte alors beaucoup sur l'aide des enseignants dans le contexte actuel de la pandémie.

« Ça allège nos inquiétudes, parce que c'est une situation qui est extraordinaire et on fait de notre mieux. [...] Je pense qu'on va obtenir le soutien des enseignants quand on a des questions », dit-elle.

« Un document vivant »

Les activités proposées par le guide du CSCNConseil scolaire Centre-Nord se multiplieront dans les semaines à venir, explique son directeur général, Robert Lessard.

« Ce qu'on a fait dans cette première semaine, c'est de permettre aux familles de prendre contact avec leurs enseignants et rétablir un peu cette relation-là, puis, de tranquillement pas vite ajouter du matériel scolaire », précise-t-il.

« Utilisons une approche minimaliste au départ et, au fur et à mesure, on développera le matériel scolaire. »

L'objectif global du guide scolaire est d'éviter les écarts en matière d'apprentissage lorsqu'arrive la prochaine rentrée scolaire, souligne Robert Lessard. Les enseignants travaillent toutefois à trouver la bonne solution pour chaque famille.

Il va falloir adapter nos stratégies en fonction des réalités des familles. [...] Il y a du matériel technologique, un ordinateur par exemple, qui pourrait être prêté à des familles qui en ont besoin. Robert Lessard, directeur général du Conseil scolaire Centre-Nord

Le guide n'impose pas d'horaire, mais suggère un nombre d'heures de travail par semaine. Les enseignants seront libres d'assigner les projets et exercices de leurs choix aux étudiants.

Au-delà des préoccupations, le directeur du conseil scolaire francophone a espoir qu'il y aura des leçons positives à tirer de cette expérience.

« Cette situation a certainement des défis, mais elle nous offre des opportunités. On va devenir meilleur avec la technologie, on va s'accompagner d'une façon un peu différente. Je pense que ça va créer un lien encore plus fort entre les enseignants, la famille et les élèves » dit-il.

Avec des informations d'Andréane Williams