Un pompier du service incendie de Rouyn-Noranda atteint de la COVID-19

Un pompier à temps partiel du Service de sécurité incendie et de la sécurité civile de Rouyn-Noranda a été déclaré positif à la COVID-19.

La mairesse de Rouyn-Noranda, Diane Dallaire, en a fait l'annonce lors d'un point de presse diffusé en direct sur la page Facebook de la Ville  (Nouvelle fenêtre) jeudi soir.

Le pompier en question aurait voyagé à l'extérieur de la région, mais au Québec. Il aurait été en contact avec un touriste.

La mairesse Diane Dallaire et le directeur du Service de sécurité incendie et de la sécurité civile Stephen Valade ont informé la population dans un point de presse en direct sur la page Facebook de la Ville. Photo : Capture d'écran/Ville de Rouyn-Noranda

Le pompier aurait fait une seule intervention au cours des derniers jours, mais n'aurait pas été en contact avec des citoyens.

La mairesse indique que tous les employés du service incendie ont été avisés de la situation, mais également tous les employés de la Ville.

La Ville a rencontré chaque employé qui aurait pu être en contact avec lui, c’est-à-dire six employés du service incendie. Selon les directives de la santé publique, ces personnes pourraient être placées en isolement.

Nous avons pleinement confiance en la santé publique et nous les remercions pour le travail incroyable qu’elle fait durant cette crise. Diane Dallaire, mairesse de Rouyn-Noranda

La santé publique poursuit également son enquête épidémiologique afin de retracer tous ceux et celles qui ont été en contact avec la personne infectée.

C'est une situation hors du commun que nous vivons, mais je tiens à vous rassurer. Nous avons mis en place une importante série de mesures pour limiter la propagation du virus, autant pour les citoyens que pour les employés , assure Stephen Valade, directeur du Service de sécurité incendie et de la sécurité civile.

Parmi ces mesures, M. Valade mentionne le télétravail pour les employés en mesure de le faire, la fermeture des bâtiments municipaux non essentiels, de nouvelles règles de conciergerie dans les casernes et un questionnaire plus étoffé lors des appels au 911.