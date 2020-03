L'UQAC maintient la session hiver 2020

Mercredi, l’association étudiante, le MAGE-UQAC, a officiellement demandé à la direction de mettre fin au trimestre. L'établissement n’a cependant pas acquiescé à la demande.

Jeudi, la directrice des affaires publiques de l’ UQACUniversité du Québec à Chicoutimi , Marie-Karlynn Laflamme, a affirmé par messagerie texte qu’un plan de mesures exceptionnelles de continuation des activités académiques a été accepté à la majorité par la Commission des études.

Toutes les activités d’enseignement de l’université sont suspendues jusqu’au 13 avril.

Par ailleurs, la direction de l’université a indiqué plus tôt cette semaine qu’elleentend collaborer avec le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay-Lac-Saint-Jean en mettant son matériel, ses infrastructures et ses ressources humaines à sa disponibilité au besoin.

La note « Satisfaisant »

Le MAGE-UQAC demandait à l’université d’attribuer la note « Satisfaisant » aux étudiants en voie de réussite en date du 13 mars 2020 et de trouver des moyens raisonnables et équitables d’évaluer ceux et celles qui n’étaient pas en situation de réussite à ce moment.