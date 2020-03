L’enseignement à distance s’organise au Québec

Au moment où la plupart des établissements se préparent à faire le saut vers un enseignement 100 % numérique, d'autres comme l’Université de Montréal (UdeM) ont déjà adapté les cours théoriques afin de les offrir en ligne. Pour surmonter ce défi à la fois technologique et pédagogique, l’UdeM a déployé des ressources spécifiquement consacrées à cette transition.

On a reçu de l’aide technologique et humaine que je dirais sans précédent, parce que la situation, de toute façon, est sans précédent , résume Alexandre Lanoix, professeur adjoint au Département de didactique de l’UdeM. Le professeur Lanoix a pu compter sur trois conseillers pédagogiques pour l’aider à adapter ses méthodes.

Il a repris l’enseignement mercredi soir et tous ses étudiants ont pu participer à la séance, bien que l’un d’eux en ait raté certains passages à cause de problèmes de connexion Internet. Cet étudiant, comme tous les autres, peut toutefois revoir l’entièreté du cours par la suite.

La flexibilité est la clé du succès de cette mesure d’adaptation, croit le professeur.

Il y [a des étudiants qui] ont déjà des enfants, il y en a qui ont plein d’autres choses à s’occuper pendant cette période-là, et c’est normal. On va y aller graduellement et offrir des outils pour que l’enseignement qu’on offre soit le plus flexible possible, donc puisse s’adapter à leur contexte.

Alexandre Lanoix, professeur adjoint à l’UdeM