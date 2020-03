Coronavirus : trois hockeyeurs s'estiment chanceux d'être revenus au Canada

Ce scénario, d’ordinaire peu enviable, leur a permis de rentrer à la maison avant que ce ne soit plus possible.

La pandémie de coronavirus a finalement forcé la KHLLigue continentale de hockey à tirer un trait sur le reste de ses séries, mercredi. Les dirigeants entrevoyaient encore, à la fin mars, la possibilité de conclure les éliminatoires de la Coupe Gagarine, ce qui aurait coincé les joueurs étrangers avec leur équipe professionnelle.

Mathew Maione, lui, a pu rentrer à Whitchurch-Stouffville il y a deux semaines. La formation lettone pour laquelle il jouait, le Dinamo de Riga, a disputé son dernier match le 26 février, à domicile.

J’ai été chanceux parce qu’en Lettonie, on nous a permis de rentrer à la maison dès que possible , raconte-t-il lors d'un entretien téléphonique. Et l'équipe nous paye jusqu'à la fin de notre contrat en avril.

Le défenseur de 29 ans a échappé à plusieurs complications potentielles en terminant la saison dans le pays balte. Certaines équipes comme le Dinamo de Minsk, dit-il, ne se cachent pas de faire ce qu'elles peuvent pour sauver le moindre sou.

À Minsk, au Bélarus, c'est tellement différent. Il y a des joueurs qui ont dû rester sur place s’ils voulaient avoir leurs chèques d’ici à la fin de leur contrat. C’est une autre mentalité!

Dans la KHLLigue continentale de hockey , les joueurs sont rémunérés sur une période de dix mois qui prend fin le 30 avril de chaque année. Avant de revenir au Canada, Maione a dû faire un détour par Minsk pour vider et fermer un compte en banque dans lequel l'équipe lui versait son salaire.

J’ai dû prendre un vol entre Minsk et Riga pour revenir. C'était juste un vol d’une heure et j’ai eu droit à toutes les questions possibles! La situation a rapidement changé. On a été vus par des professionnels de la santé, etc. , explique-t-il. Ça a été le premier rappel à la réalité.

Dernier en saison régulière, premier à partir

Mathew Maione n'est pas le seul à avoir craint de rester coincé de l'autre côté de l'Atlantique. Le défenseur Shawn Lalonde, qui a enfilé l'uniforme de l'Admiral de Vladivostok en 2019-2020, se réjouit aussi d'avoir pu revenir à la maison à temps.

Son équipe, qui a pris le dernier rang au classement de l'association de l'Est, a disputé son dernier match le 26 février, contre le Neftekhimik de Nizhnekamsk, dans le Tatarstan, en Russie.

Je voulais revenir à la maison le plus tôt possible. Je vois aux nouvelles tous ces gens coincés un peu partout. Ils ne peuvent pas rentrer à la maison et ça aurait pu être moi. Shawn Lalonde, défenseur pour l'Admiral de Vladivostok ( K Ligue continentale de hockey H Ligue continentale de hockey L Ligue continentale de hockey )

Quand le virus a été découvert à la mi-décembre, nous étions, en fait, à Pékin pour jouer contre l’équipe chinoise de la KHLLigue continentale de hockey , a souligné l'athlète de 30 ans.

Le natif d'Orléans a pu rentrer en Ontario il y a près de trois semaines, mais certains jeunes joueurs de l’équipe ont dû rester là-bas jusqu'au 15 mars .

Le Red Star ne jouait plus en Chine depuis janvier

Le Red Star de Kunlun, la seule formation de la ligue continentale basée en Chine, n'a plus joué à domicile depuis la mi-janvier. Tous les matchs locaux de l'équipe ont été disputés en Russie afin d'assurer la sécurité des joueurs.

On est partis sur un roadtrip , résume le défenseur québécois Mikaël Tam, qui a fait la navette entre l'équipe de la KHLLigue continentale de hockey et son club-école de la VHLLigue suprême de hockey en 2019-2020.

Le petit hic dans tout ça, c’est que nous autres, on avait fait nos valises pour un nombre ''X'' de journées. On était sur la route, puis ils nous ont appris qu’on allait être là pour un mois et demi , explique-t-il.

On était tous partis en Russie avec trois paires de bobettes et trois t-shirts! Mikaël Tam, défenseur pour le Red Star de Kunlun (KHL)

L'organisation chinoise a finalement fait parvenir les effets personnels et le reste de leur garde-robe aux joueurs. Étonnement, Mikaël Tam dit ne pas avoir rencontré de difficultés aux douanes à son retour au Québec étant donné qu'il revenait de Russie, et non de Chine.

Sans contrat pour la saison prochaine

Les trois défenseurs ne peuvent pas prédire s'ils joueront en Europe la saison prochaine. Aucun d'entre eux n'a de contrat valide après le 30 avril, mais ils gardent tous espoir de trouver preneur dans la ligue continentale.

On est un peu comme n’importe qui. On est un petit peu dans le néant à savoir ce qu’il va se passer , résume Mikaël Tam.

La ligue va certainement perdre de l’argent et les équipes aussi. Ce n’est pas sûr qu’elles seront toutes là la saison prochaine. Quatre équipes ont cessé leurs opérations ces dernières années dans la KHLLigue de hockey continentale , indique Mathew Maione.