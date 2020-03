Andrée Laforest : "On va gagner cette bataille-là"

La ministre régionale Andrée Laforest a accordé aujourd'hui sa première entrevue depuis le début de la crise sanitaire. Après la pandémie, il y aura assurément une crise économique. Elle tenait à donc à donner un brin de confiance à ses citoyens.

Depuis le début de la pandémie, elle a fait des pressions pour obtenir trois cliniques de dépistage dans la région, mis en place un comité régional qui tient une réunion quotidienne et s'est assurée que Rio Tinto et la mine Niobec puissent poursuivre leurs activités. Le téléphone de son bureau de comté sonne en continu. Elle ajoute sa voix à celle du premier ministre Legault pour rassurer les gens du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui perdent leurs emplois et les entreprises qui ne savent pas si elle passeront à travers la crise.

Moi, je peux dire à la population que je vous porte sur mon dos, je vous porte sur mon coeur. On s'aime, mais on s'aime à distance pour mieux se rapprocher dans le futur. Je demande à tout le monde une grande collaboration pour notre région, puis oui on va réussir, puis on va gagner cette bataille-là. Puis lavez-vous les mains, lavez-vous les mains. Andrée Laforest, députée de Chicoutimi

La députée vit la crise du coronavirus comme tout le monde.

Je ne vois pas mes enfants, je ne vois pas ma famille, c'est particulier, mais on doit le faire. Andrée Laforest, députée de Chicoutimi

Alors que la priorité est de sauver des vies, la députée-ministre dit préparer l'après-crise. Elle travaille à concrétiser des projets qui pourront relancer l'économie régionale.

Selon un reportage de Priscilla Plamondon Lalancette