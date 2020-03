L'Ontario autorise temporairement la livraison d'alcool à domicile

Les restaurants et les bars de l'Ontario seront temporairement autorisés à vendre de l'alcool avec des commandes de plats à emporter ou en livraison à domicile, dans le cadre de nouvelles mesures destinées à aider les entreprises et les résidents à surmonter la pandémie de la COVID-19.

La Commission des alcools et des jeux de l'Ontario (CAJO) affirme que la nouvelle règle s'applique aux bars et aux restaurants qui ont déjà un permis d'alcool et autorise de telles ventes entre 9 h et 23 h.

La CAJO affirme que l'alcool peut également être vendu pour emporter ou être livré par un tiers, tel qu'un service de livraison de nourriture ou une application, tant qu'il agit au nom d'un établissement agréé.

Les applications de livraison à domicile seront impliquées dans le processus. Photo : Skip the Dishes

Mais, elle indique que le titulaire du permis d'alcool est responsable de s'assurer qu'aucun alcool n'est vendu à toute personne de moins de 19 ans ou qui est manifestement en état d'ébriété.

L'organisme indique que le titulaire d'une licence ou le personnel effectuant la livraison doit avoir suivi la formation Smart Serve.

Les épiceries et les magasins de vente au détail de fabricants d'alcool sont également temporairement autorisés à vendre de l'alcool dès 7 h du matin pour permettre aux personnes plus vulnérables d'y accéder plus facilement.