COVID-19 : Yvon Deschamps et Véronique Cloutier appelleront les plus de 60 ans

Après Dominique Michel et Bernard Derome, c’est au tour de l’animatrice Véronique Cloutier et de l’humoriste Yvon Deschamps d’avoir enregistré des messages pour inciter les personnes âgées de plus de 60 ans à respecter les consignes de lutte contre la pandémie de COVID-19.

À partir de jeudi, les Québécois et Québécoises de plus de 60 ans recevront des appels automatisés de deux personnalités populaires : l’humoriste d’Yvon Deschamps et l’animatrice Véronique Cloutier.

Ils ont tous deux accepté d’enregistrer des messages pour le gouvernement du Québec afin de rappeler l’importance de rester à la maison ainsi que de se faire livrer ses provisions et ses médicaments, pour ralentir la propagation du coronavirus.

Le coronavirus, c’est loin d’être une farce , avertit Yvon Deschamps.

Dans son message, Véronique Cloutier souhaite également que les gens sachent qu’elle est de tout de cœur avec eux.

Je vous embrasse, mais à un mètre de distance , dit-elle.

La semaine dernière, la comédienne Dominique Michel et l’ancien chef d’antenne Bernard Derome s’étaient prêtés à cet exercice. Les personnes âgées de plus de 70 ans ont reçu leurs appels automatisés entre le 20 et le 23 mars.