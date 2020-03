Un service à l'auto pour le crabe des neiges

À Rimouski, c’est la Poissonnerie Gagnon qui a été la première à offrir le précieux crustacé jeudi matin.

Pour respecter les règles sanitaires liées à la COVID-19, ses propriétaires ont trouvé une solution originale pour permettre à ses clients d’acheter du crabe cuit et vivant : un service au volant dans le stationnement du Carrefour Rimouski.

Déjà, jeudi matin, la file d’attente ne cessait de s’allonger.

Ce service au volant inhabituel rassure à la fois les clients et les employés dans le contexte actuel.

Les employés de la poissonnerie craignaient de voir des clients s'entasser dans la poissonnerie, comme c'est le cas chaque année lors des premiers arrivages.

C'est plus sécurisant pour eux, puisque dans les derniers jours, on était ouverts à la poissonnerie et c'était peut-être moins le fun pour les employés. Malheureusement, les clients ne sont pas toujours prudents, donc ç’a rassuré tout le monde qu'on procède comme ça.

Joël Landry, copropriétaire, poissonnerie Gagnon