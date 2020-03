COVID-19 : près de 1 entreprise sur 4 à Toronto songe à fermer ses portes

Ces chiffres ont été recueillis avant l’annonce de fermeture de tous les commerces non essentiels en vigueur depuis mercredi dans la province.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Les mesures considérées par les entreprises Photo : Radio-Canada / Camile Gauthier

Dans le sondage, les plus petites entreprises rapportent plus de difficultés : plus de la moitié d'entre elles envisagent de réduire leurs activités et leur main d'oeuvre.

21 % des petites entreprises rapportent ne pas pouvoir payer leurs employés en raison de la crise.

Du côté des entreprises de moyenne et de grande taille, le sondage montre que celles-ci sont plus disposées à retarder le développement de nouveaux produits et services.

Malgré le plan provincial destiné notamment aux entreprises annoncé mercredi, la Chambre de commerce de Toronto affirme que des aides supplémentaires seront nécessaires pour faire face à la crise.

Voici les demandes des entreprises, selon la Chambre de commerce : Un meilleur accès aux prêts pour regarnir les coffres des entreprises

Une subvention de 65 % sur les salaires des employés, en plus des 10 % offerts en ce moment par Ottawa

La réduction de 50 % des taxes sur les revenus immobiliers pour permettre de réduire les loyers en conséquence

Des mesures de réduction des prélèvements aux entreprises, comme la suspension de la collecte des taxes et la réduction des factures d’électricité et de gaz.

Les entreprises demandent aussi plus de clarté dans la communication des mesures d’aide offertes.

Depuis la collecte des données et la publication de ce sondage par la Chambre de commerce de Toronto, le gouvernement Ford a décrété la fermeture de tous les commerces non essentiels en Ontario, seuls les épiceries, les pharmacies et les restaurants qui offrent la livraison et des plats à emporter peuvent rester ouverts depuis mercredi dans la province.

La situation démontrée par le sondage a donc pu changer depuis cette annonce.

La Chambre de commerce de Toronto a sondé 277 petites, moyennes et grandes entreprises entre les 18 et 19 mars 2020 pour obtenir les résultats du sondage.

Reports et subventions : les gouvernements tentent d’éviter l'hémorragie

Pour répondre aux défis posés par les fermetures forcées, tous les niveaux de gouvernement activent des mesures pour tenter d’éviter la disparition des commerces fragilisés.

À Toronto, le gouvernement municipal a annoncé une période de grâce de 60 jours pour tous les paiements de factures d’électricité, de gaz et pour les impôts des entreprises.

Le maire Tory a aussi annoncé jeudi le lancement d'un programme de soutien et de reconstruction de l'économie, qui permettra aux entreprises de transmettre leurs besoins à la Ville pour élaborer de nouvelles dispositions en conséquence.

Le gouvernement fédéral a quant à lui annoncé une série de mesures, composées de prêts et de subventions pour permettre aux sociétés de garder leurs employés et de se garder à flot malgré la crise.

La date limite de paiement des impôts a aussi été repoussée au 31 août.

Du côté de l’Ontario, les aménagements présentés par le gouvernement Ford mercredi s'élèvent à 10 milliards de dollars.

Mardi, la province a de plus annoncé la réduction des tarifs d’électricité partout en Ontario, en donnant un accès permanent au prix hors des heures de pointe, peu importe l’heure de la journée. Cette mesure va s’appliquer aux particuliers, mais aussi aux entreprises et aux fermes.

Lors du dévoilement de son énoncé économique mercredi, l’Ontario a aussi annoncé : Doubler temporairement l’exonération au titre de l’impôt santé des employeurs

Baisser les intérêts et des pénalités associés aux non-paiements de certaines taxes

Instaurer un crédit d’impôt pour l’investissement régional

Reporter la mise à jour de l’évaluation foncière à 2021

Ces mesures, selon le gouvernement, vont coûter 405 millions de dollars d’ici 2021.

Jeudi, le gouvernement de l’Ontario a partagé son intention d'assouplir les règles de livraison pour permettre aux restaurants de livrer des boissons alcoolisées chez les clients.

Si l’incertitude est encore bien présente quant à la durée des mesures de confinement et à l’effet de celle-ci sur l’économie, la Banque TD et le gouvernement s’attendent tous les deux à ce que l’économie reprenne de la vigueur lors de la deuxième moitié de 2020.