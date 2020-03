Un entrepreneur rouynorandien profite de la demande pour les masques

Le malheur des uns fait le bonheur des autres , lance-t-il au bout du fil encore un peu surpris par la forte croissance de ses ventes.

Fondée en 2007, Genex Vision a déjà vendu des lampadaires à la Ville de Rouyn-Noranda et des luminaires pour des terrains de base-ball, par exemple.

Il y a deux semaines, l’un des fournisseurs asiatiques a demandé au propriétaire de Genex Vision s’il voulait vendre des masques. Maurice Gendron a flairé la bonne affaire.

Aux alentours du 16 mars, il envoie sa liste de prix à un contact à l’hôpital de Rouyn-Noranda. Le lendemain, il recevait un bon de commande pour 5000 masques. Le surlendemain, le Centre intégré de santé et de services sociaux lui en recommandait davantage, pour un total de 20 000.

Depuis ce temps, Genex Vision a vendu environ 60 000 masques en date du 26 mars à des villes et à des institutions, comme les villes de Malartic ou Terrebonne, par exemple.

Tout ça en moins de deux semaines. Ça ne dérougit plus, ça n’arrête pas, soutient-il. Hier je n’avais pas le temps d’envoyer mes coordonnées pour écrire les soumissions que déjà j’en recevais d’autres, total, un autre 30 000 masques.

Maurice Gendron a reçu des demandes de la Sûreté du Québec et il a également envoyé des courriels à 260 municipalités du Québec.

Je me lève à trois heures et je me couche à 23 h. C’est un ange du ciel pour moi, ma compagnie en avait besoin et elle est en progression phénoménale.

Maurice Gendron, propriétaire de Genex Vision