Les résidences pour aînés en guerre contre le coronavirus

Dans certaines résidences, dont le Manoir Les Générations, à Rimouski, plus question pour les aînés de sortir des résidences. La plupart des 300 résidents, qui ont en moyenne 80 ans, sont confinés à leur chambre.

Ils ont accès aux aires communes, à condition de ne pas être considérés comme vulnérables.

Le Manoir Les Générations, à Rimouski, compte plus de 300 résidents. Photo : Radio-Canada / Simon Turcotte

Verrouiller toutes les sorties de l'intérieur est toutefois difficile à envisager, vu les normes de sécurité incendie.

L’équipe de la résidence doit donc se résoudre à renforcer la surveillance aux entrées du complexe, indique le directeur général du Manoir Les Générations, François Fortin-Bossé.

On gère très bien pour l'instant. Les visites sont suspendues, plus personne ne peut rentrer dans la résidence sauf les employés et les employés du réseau de la santé. Les résidents ne peuvent plus sortir à moins que ce soit pour un rendez-vous médical. François Fortin-Bossé, directeur général du Manoir Les Générations

François Fortin-Bossé, directeur général du Manoir Les Générations. Photo : Radio-Canada

Certains chanceux peuvent cependant encore profiter du soleil sur leur balcon.

Ils peuvent même recevoir des proches, à condition que ceux-ci leur parlent depuis l’extérieur de l’immeuble.

À un moment donné, ça devient plate d'être enfermés. La seule chose qu'on a faite aujourd'hui à date, c'est venir faire un petit tour d'auto pour dire des bye-bye à papi et mamie parce qu'on ne peut pas venir les voir malheureusement dans leur résidence , raconte Laurie D’Astou, petite-fille de deux résidents du Manoir Les Générations.

Ça pourrait être pire , lance son grand-père, du haut de son balcon.

Les mêmes mesures s’appliquent à la résidence Le Havre de l’Estuaire, du Groupe Sélection, à Rimouski. Les quelque 400 résidents n’ont accès qu’aux aires communes et à la cour intérieure.

L'une des tours de la résidence Le Havre de l'Estuaire, à gauche (Archives) Photo : Radio-Canada

Travail en plus pour les employés

En plus de mesures de désinfection multipliées, les employés doivent se changer et remplir un questionnaire de santé chaque fois qu'ils entrent au travail, expliquent les responsables du Manoir Les Générations.

À la résidence Le Havre de l’Estuaire, les employés doivent mettre manteau, tuque et foulard dans un sac de papier ou une taie d'oreiller et le déposer dans un endroit prévu à cet effet dès leur entrée dans l’immeuble.

Les employés des différentes résidences doivent également redoubler d’efforts pour sensibiliser les aînés aux mesures d’hygiène.

On veut s’assurer qu’ils respectent les mesures de deux mètres de distance, que, lorsqu'ils se déplacent, ils ne le font pas en groupe. Nos employés sont là justement pour les aider et sans jouer à la police , indique la vice-présidente des affaires publiques et communications corporatives pour le Groupe Sélection, Mylène Dupéré.

Mme Dupéré ajoute toutefois que la majorité des résidents collaborent sans problème.

Mylène Dupéré, vice-présidente des affaires publiques et communications corporatives pour Groupe Sélection. Photo : Capture d'écran Skype

Des efforts supplémentaires sont également déployés pour briser l'isolement des aînés et les animer malgré leur confinement, pour les aider, également, à entrer en contact avec leurs proches.

Les résidences se disent prêtes à réagir en cas de détection de coronavirus parmi leurs résidents. Un protocole suivant les indications de la Santé publique a été mis en place pour isoler les malades des autres usagers.

D'après un reportage de Laurence Gallant