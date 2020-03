La santé animale, un service essentiel... à distance

Même si les services vétérinaires continuent, les salles d’attente ont bien changé. À la Clinique vétérinaire du Saguenay, les clients doivent attendre dans leur voiture durant les consultations. Ils ne sont admis qu’un à la fois derrière un ruban de sécurité pour venir cueillir leur bête.

Un seul client à la fois est admis et doit rester derrière la barrière à la Clinique vétérinaire du Saguenay. Une fenêtre de plexiglas a depuis été ajoutée. Photo : Radio-Canada / Catherine Paradis

Ce coronavirus-là, les chiens et les chats ne peuvent pas l'attraper, mais ils peuvent en être des vecteurs. Dans le sens que si moi je suis positive au coronavirus, je tousse, j'éternue et je flatte mon chien ou je flatte mon chat. Si mon animal va dehors et qu’un passant flatte mon chien ou mon chat, il peut l'avoir. Mon animal ne l'aura pas, mais il peut en avoir sur son poil , explique la vétérinaire Audrey Emond.

La vétérinaire Audrey Emond fait les suivis par téléphone avec les propriétaires d'animaux qui attendent à l'extérieur. Photo : Radio-Canada / Catherine Paradis

La docteure Emond a aussi réduit ses services et n’accepte que les cas urgents. Elle fait ensuite tous les suivis par téléphone.

Même chose à la clinique vétérinaire du Boisé, où des téléphonistes supplémentaires ont été embauchées pour assurer la communication entre les propriétaires d’animaux et les vétérinaires.n

La vétérinaire Julia East continue d'offrir des soins d'urgence aux animaux, mais sans leurs maîtres. Photo : Radio-Canada / Catherine Paradis

J’examine les animaux seule. Après je rappelle les clients : "J'ai trouvé ci, j'ai trouvé ça. Qu'est-ce que vous en pensez si on fait tel ou tel test?". Mais, c'est un peu tannant de dire aux gens : "Ça va coûter ça, j'ai trouvé telle affaire". Puis là, ils sont dehors un peu déstabilisés. Julia East, vétérinaire

Pour dédramatiser et clarifier la situation, Julia East a lancé une série de vidéos humoristiques, mais informatives sur la plateforme sociale TikTok.

Présence animale

Pour les deux vétérinaires, le bienfait d’avoir un animal en santé prend tout son sens durant la période d’isolement actuelle.

Normalement, on fait vite vite parce que notre chien doit faire de l'exercice par exemple. Là, il commence à faire un peu plus chaud, alors les gens peuvent en profiter et faire plus d'activités dehors avec leur animal. Ce sont des moments plaisants et rassurants , constate Audrey Emond.

Nourriture limitée

Avant que le gouvernement confirme que les services vétérinaires faisaient partie des services essentiels, de nombreux clients se sont précipités dans les cliniques pour faire des réserves de nourriture spécialisée.

Certains clients sont venus acheter des réserves de nourriture dans les cliniques vétérinaires. Photo : Radio-Canada / Catherine Paradis

Résultat : les tablettes sont dégarnies dans bien des cliniques, mais elles continuent d’être approvisionnées. Certains fournisseurs contrôlent l’ampleur des commandes à la source pour éviter une éventuelle pénurie.