La COVID-19 pourrait mettre des bâtons dans les roues des emplois étudiants

À l’heure où la population respecte la distanciation sociale et que les entreprises et autres organismes se voient forcés de fermer leurs locaux, les emplois étudiants pourraient se voir plus limités cette année chez plusieurs employeurs francophones de Winnipeg.

La directrice générale du Centre culturel franco-manitobain (CCFM), Ginette Lavack, reconnaît que la situation actuelle est très incertaine et qu’il est difficile de se projeter.

Pourtant, cette année, le CCFM s’est vu s’accorder une subvention du programme fédéral Jeunesse Canada au travail pour employer un étudiant.

La subvention ne couvre pas 100 % du salaire et, dans cette conjoncture, le poste n’est pas garanti.

À la lumière de ce qui se passe actuellement avec la COVID-19 et les pertes de revenu que cela implique, il reste à voir comment on va établir la nouvelle année financière. Il faut voir si l’on est toujours en mesure d’embaucher un étudiant , précise Ginette Lavack.

Elle ajoute que, avec la fermeture du centre et l’annulation d’une partie de la programmation, le CCFM s’attend déjà à commencer son année financière en déficit en raison des pertes de revenus.

Jusqu’à ce qu’on puisse vraiment établir un nouveau budget, on va voir jusqu’à quel point on aura la flexibilité de pouvoir embaucher quelqu’un. On souhaite vraiment pouvoir mettre les choses en place pour accueillir un étudiant , précise-t-elle.

D’autres sont encore plus incertains pour ce qui concerne leurs activités de cet été. C’est le cas notamment de l’organisme Tourisme Riel.

Michelle Gervais, de Tourisme Riel, craint de ne pas avoir assez d'activité pour pouvoir embaucher des étudiants. Photo : Radio-Canada

La directrice, Danielle Gervais, reconnaît que, dans la situation actuelle, l'avenir des activités touristiques est incertain.

De plus, elle attend une réponse de Jeunesse Canada au travail au sujet de l'octroi de subventions. Elle estime que ce retard est dû à la tenue des élections et à la gestion de crise actuelle.

J’essaie d’avoir plus de réponses. On espère que le gouvernement va avancer , dit-elle, ajoutant qu'elle prévoit déjà la possibilité de ne pas employer d’étudiant cet été.

On peut bien embaucher des jeunes, mais si on n’a pas de programmation, ça ne sert à rien , déplore-t-elle.

Elle dit notamment s’attendre à un marché touristique avec moins de déplacements et de recherches d’offres plus locales. Dans ce contexte, son organisme poursuit la préparation de sa programmation.

Des employeurs plus optimistes

Pour les propriétaires des Jardins Saint-Léon, la vision est tout autre.

Nous, on est chanceux. On s’attend à être considérés parmi les services essentiels si on se base sur les recommandations en Ontario , affirme Colin Rémillard.

Colin Rémillard, des Jardins Saint-Léon, garde un oeil sur l'évolution des recommandations dans les autres provinces. Il s'attend à une hausse de l'activité. Photo : Radio-Canada

Ainsi, il s’attend à une activité accrue et envisage même d’employer plus de jeunes que d’habitude.

Habituellement, on engage une cinquantaine de jeunes. On veut augmenter juste pour avoir un peu plus de flexibilité. Opérer le marché lui-même va prendre plus de main-d’œuvre , dit-il.

Il prévoit plus de travail logistique pour pouvoir respecter les recommandations sanitaires, notamment la distanciation sociale.

C’est très probable qu’on doive limiter le nombre de clients à l’intérieur du marché. Si jamais on envisage de faire des commandes en ligne ou par téléphone, ça va prendre plus de main-d’œuvre simplement pour atteindre le seuil minimal qu’on avait atteint l’année passée , explique-t-il.

Il envisage aussi de proposer une offre sans contact avec un système de récupération de commande sur place.