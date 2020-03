COVID-19 : des analyses seront faites à Saguenay

Depuis jeudi matin, le laboratoire de l’Hôpital de Chicoutimi est en mesure de réaliser les analyses des prélèvements de la COVID-19 a précisé le Centre intégré universitaire de la santé et des services sociaux ( CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et des services sociaux ) du Saguenay-Lac-Saint-Jean dans un communiqué.

L'Hôpital de Chicoutimi s'ajoute à la liste des laboratoires désignés au Québec grâce à la mise en place d’un processus établi par le Laboratoire de santé publique du Québec (LSPQ).

Initialement, il n'y avait que le LSPQLaboratoire de santé publique du Québec qui réalisait des analyses. Par la suite, Québec avait ajouté sept centres additionnels. Il s'ajout d'un ajout supplémentaire.

Le laboratoire de Chicoutimi analysera les prélèvements du Saguenay-Lac-Saint-Jean, de la Côte-Nord et du Nord-du-Québec. Les équipes pourront analyser jusqu’à 250 tests par jour et contribuer à réduire le délai d'attente des résultats.

Au début, le laboratoire de Chicoutimi devra obtenir une validation du LSPQLaboratoire de santé publique du Québec avant de transmettre les résultats. Après un certain temps, cette obligation tombera, comme ce fut le cas pour les autres laboratoires initialement. Comme on débute, le processus de double validation des cas positifs aura lieu pendant quelques jours , a confirmé Joëlle Savard, porte-parole du CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et des services sociaux .

Le bilan est passé à 11 cas jeudi au Saguenay-Lac-Saint-Jean.