Des ambulances dédiées à la COVID-19 en Mauricie?

Un des véhicules serait basé à Trois-Rivières et l'autre à Shawinigan, où des foyers d'éclosion sont observés.

Le projet est toutefois pour l'instant à l'arrêt.

C'est mis sur la glace temporairement. Le CIUSSS nous a dit qu'Il y a quatre ambulanciers qui sont en isolement, en attente de résultats de la COVID-19. Il y a aussi l'enjeu éthique d'avoir recours à une ambulance spécifique plutôt que celle la plus proche , soutient le président du Syndicat des ambulanciers paramédicaux du Cœur-du-Québec, Michel Beaumier.

Une formation est d'ailleurs déjà offerte à huit ambulanciers qui pourraient être amenés à travailler sur ces quarts de travail particulier. Les méthodes de désinfection du véhicule, mais aussi de protection des ambulanciers sont abordées.

Inquiétude

En attendant, la situation crée de l'incertitude chez les ambulanciers qui considèrent ne pas être toujours équipés pour faire face à la situation. D'ailleurs, une résidence où une éclosion de cas de COVID-19 aurait été recensée a refusé de donner l'information aux ambulanciers arrivés sur place pour faire le transport d'un patient.

On se fait dire que non, c'est confidentiel, qu'on n'a pas le droit de nous donner l'information. Nos ambulanciers auraient mis de l'équipement supplémentaire, avoir su qu'il y avait éclosion de cas. On doit être mis au courant de l'information. On doit protéger nos ambulanciers, nos collègues de travail et nos familles , martèle M. Beaumier.

Il souligne que des mesures ont été mises en place, tel qu'éviter de toucher au dossier du patient, mais malgré tout, les ambulanciers sont amenés à côtoyer infirmières et médecins qu'ils veulent éviter de contaminer.

On est dans une boîte fermée dans l'ambulance. C'est beaucoup plus propice à la propagation du virus , explique M. Beaumier.

Selon lui, des ambulanciers seulement attitrés au transport de patients atteints de la COVID-19 seraient mieux préparés et ainsi risqueraient moins de contracter ou propager le virus.