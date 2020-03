Contrôle au pont de Campbellton : dur coup pour des commerces gaspésiens

Le gouvernement de Blaine Higgs a interdit, mercredi, les déplacements non essentiels avec les provinces voisines pour lutter contre la propagation de la COVID-19.

Dans les commerces de la nation micmaque, qui dominent de chaque côté de la route menant au Pont J.C Van Horne, on évalue que la clientèle est composée à moitié de Québécois et de Néo-Brunswickois.

En avant-midi, jeudi, c'était le calme plat au dépanneur Wysote.

Normalement, les portes sont toujours ouvertes et on vend de la bière et là on n’a pas vendu une caisse encore.

Bradley Barnaby, employé, Dépanneur Wysote.