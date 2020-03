Richard Martel appelle à l'entraide

Mercredi, les députés bloquistes de la région, Mario Simard (Jonquière) et Alexis Brunelle-Duceppe (Lac-Saint-Jean), ont annoncé avoir mis sur pied des lignes supplémentaires pour aider les gens à obtenir de l'aide avec les programmes mis sur pied par Ottawa.

Selon le communiqué transmis par l'équipe du député Martel, depuis le début de la crise de la COVID-19, les appels sont transférés sur le cellulaire des employés du bureau du député, disponibles 7 jours sur 7 pour répondre aux questions des citoyens et les aider.

C’est certain que notre bureau est ouvert tous les jours pour aider nos citoyens. Je veux aussi souligner la contribution de tous les gens qui continuent à travailler et qui sont réellement sur le front, spécialement le personnel du réseau de la santé.

Par ailleurs, le député indique qu'une campagne publicitaire appelant les gens à s'entraider débutera vendredi. Cette initiative est prise également pour encourager les médias locaux. Rappelons que le journal Le Quotidien a dû mettre à pied 27 employés plus tôt cette semaine, en raison d'une chute drastique des revenus publicitaires.

De plus, jeudi c'était au tour de Cogeco Media. Une douzaine d'employés sont mis à pied dans les stations radios de Planète FM au Lac-Saint-Jean et de KYK FM à Saguenay. Il s'agit principalement de vendeurs de publicité, mais aussi d'animateurs. Au total, ce sont 130 personnes qui sont licenciées dans le réseau de Cogeco.

Dans la mesure du possible, j’invite les gens à s’entraider les uns les autres et à acheter local, comme la Chambre de commerce l’a invité à le faire. J’ai d’ailleurs pris soin d’encourager, entre autres, notre journal Le Quotidien. Ils n’ont pas eu une année facile et d’y placer une publicité était la moindre des choses.

Richard Martel, député conservateur de Chicoutimi-Le Fjord