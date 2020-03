Le 21e Carrefour international de théâtre annulé

Le Carrefour annule ses spectacles en raison des contraintes et limitations qui s'accumulent au fil des jours en lien avec la crise du coronavirus.

Il n'apparaît plus réaliste, ni sécuritaire pour les organisateurs de l'événement d'espérer livrer la programmation du festival, telle qu'imaginée en raison des nouvelles restrictions imposées aux frontières par le gouvernement canadien jusqu'au 30 juin.

Tant que ce n'était pas une date aussi éloignée que le 30 juin, on se disait "on va voir", mais là, nos artistes étrangers ne peuvent plus venir au Canada , déclare la directrice générale du Carrefour, Dominique Violette. C'est le coup de grâce.

Où tu vas quand tu dors en marchant ...?

Soucieux du sort des artistes de Québec, le Carrefour espère tenir son parcours déambulatoire emblématique Où tu vas quand tu dors en marchant à la fin de l'été.

Une fois le festival en salle détricoté, on va vraiment s'attaquer à la préparation et à l'évaluation de la faisabilité du parcours Où tu vas... , explique Dominique Violette. Tout est à vérifier : la disponibilité des lieux, des équipes et des artistes.

Le Carrefour international de théâtre souhaite reprendre le parcours — si c'est possible —, en tout respect de la prochaine saison théâtrale.