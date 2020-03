Un troisième cas de COVID-19 en trois jours sur la Côte-Nord

Un premier cas de la maladie a été confirmé mardi sur la Côte-Nord et un second mercredi.

Deux [de ces trois cas] sont liés à un voyage à l’extérieur du Canada , précise le médecin-conseil en santé publique pour le CISSS de la Côte-Nord, Dr Richard Fachehoun.

Cette annonce démontre que la COVID-19 est bel et bien entrée dans notre région, ajoute-t-il. Toutefois, le risque de transmission demeure faible si nous respectons les mesures en place. Protégez votre santé et celle de vos proches.

Le CISSS de la Côte-Nord indique également que les trois individus infectés par le coronavirus se soignent présentement à la maison. Les autorités se préparent tout de même à des hospitalisations dans la région.

Quand les gens vont devenir malades, ce qu’on souhaite le moins possible, il faut être capable de les accueillir, souligne la directrice générale adjointe du CISSS par intérim, Dyane Benoît. On a identifié notre capacité d’ajouter des lits. On a aussi identifié des sites non traditionnels, où on pourrait traiter les personnes un peu moins malades qui n’auraient pas besoin de toutes les infrastructures d’un centre hospitalier.

Dyane Benoît indique que certains hôtels pourraient, par exemple, servir de sites de soins non traditionnels.