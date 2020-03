11 personnes atteintes de la COVID-19 au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Il s’agit des deux premiers cas de transmission de la COVID-19 au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Les neuf autres cas sont des personnes de retour de voyage ou venant d’autres pays.

Le Saguenay-Lac-Saint-Jean compte, pour une troisième journée consécutive, trois cas additionnels, portant le total à 11.

Les deux cas ont été en contact avec des cas confirmés dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Joëlle Savard, conseillère cadre aux communications publiques et aux relations médias, CIUSSS du SLSJ

Le CIUSSS a précisé qu'il s'agit bien d'un cas de 2e génération, ce qui est le terme technique employé pour dire qu'une personne a contracté la maladie d'une personne qui a voyagé.

Les 11 cas au Saguenay-Lac-Saint-Jean 1 étranger venu ici dans la région

1 résident canadien qui se trouve dans la région

7 résidents de la région qui ont voyagé à l'étranger où ils ont contracté la maladie

2 cas de personnes qui ont contracté la maladie ici en étant en contact avec les cas précédents.

Les 11 personnes infectées de la région sont actuellement en isolement. Contrairement au communiqué de mercredi, il n'est pas indiqué que les personnes ne sont pas hospitalisées.

Rappelons que si une personne du Saguenay-Lac-Saint-Jean devait être hospitalisée, elle sera transportée dans un des quatre centres désignés. Ces centres sont l’Hôpital général juif (clientèle adulte), le Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine (clientèle pédiatrique), le Centre hospitalier universitaire de l'Université Laval (clientèle adulte et pédiatrique) et l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie (clientèle adulte).

En date de mercredi, 936 tests de dépistage avaient été effectués dans la région. Ce nombre est passé à 976 jeudi. Il y a près de 600 résultats négatifs.

Tout comme mercredi, il n'y aura pas de point de presse virtuel du directeur régional de la santé publique, Donald Aubin.