Lueur d'espoir pour les artistes

Les nouvelles vont vite, l’information change et évolue à chaque heure. Mais depuis hier, on respire enfin, du moins, un peu plus, chez les artistes.

Projet de loi C-13 présenté par le gouvernement Trudeau : 2000 $ par mois pendant un maximum de quatre mois pour les travailleurs autonomes et les employés contractuels

2 milliards de dollars de financement supplémentaire pour l’Allocation canadienne pour enfants

Un congé de six mois pour le paiement des intérêts sur les prêts étudiants

Le report de la date d’envoi de la déclaration de revenus au 1er juin et le report au 31 août de certains paiements d’impôts

Un crédit supplémentaire pour la taxe sur les produits et services de 400 $ en moyenne pour une personne seule (600 $ pour les couples).

Il y a beaucoup d’informations et notre objectif c’est vraiment de diriger nos membres vers les bonnes informations explique Sylvie Thériault, directrice générale du Regroupement artistique francophone de l’Alberta (RAFA). C’est sûr que l'annonce du gouvernement a apporté plus de clarté pour les artistes, les entrepreneurs et les gens aussi de la communauté. Mais on a encore besoin de plus de clarté parce qu’on ne se retrouve pas encore clairement dans les annonces. Mais on est là-dessus, on est a plusieurs rencontres téléphoniques aujourd'hui, on participe aussi au webinaire du ministre Guilbault pour en savoir d’avantage.

Le RAFA a lancé l’appel cette semaine aux artistes, diffuseurs et organismes albertains, afin d’organiser une rencontre pour faire le point.

Près d’une trentaine de personnes étaient au rendez-vous avec des questionnements et inquiétudes similaires.

Je suis artiste temps plein donc tous mes événements sont annulés jusqu’en juin. Et je suis aussi maman de trois enfants dont je dois superviser des travaux scolaires à la maison , confie Isabelle Cliche, artiste clown et magicienne. Mes enfants sont trop jeunes pour l’école virtuelle. J’en ai un en 3e et mes deux jumeaux en maternelle. C’est beaucoup de travail, c’est stressant parce que je ressens aussi leur angoisse et leur inquiétude. Nous on comprend ce qui se passe, mais pour eux c’est la fin du monde de ne pas pouvoir sortir, aller au parc et jouer avec leurs amis.

Isabelle doit superviser les cours de ses enfants, de deux niveaux différents. Photo : Isabelle Cliche

Isabelle Cliche essaie tout de même de voir les choses positivement. Elle organise des sessions de Yoga du rire, sur Facebook, avec ses enfants. C'est une façon pour elle de faire rire les gens, ses enfants et aider la communauté. Et depuis l’annonce faite par le gouvernement, elle se sent d'autant plus soulagée.

C’est aussi le cas de Patricia Lortie, artiste peintre mais aussi enseignante, qui a vu sa situation dégringoler du jour au lendemain.

Personnellement l’impact a été rapide et important. Pour moi, la base de mon salaire c’est les cours que je donne; je donne 12 heures de cours par semaines et donc j’ai dû tout annuler et donc mon salaire est tombé du jour au lendemain à zéro. C’est vraiment étrange de se retrouver comme ça dans une situation où tout le monde vit de l’incertitude assez sérieuse, c’est étrange. Mais je me fie un peu sur le RAFA pour nous collecter l'information et nous la transmettre de façon efficace. Patricia Lortie, artiste

Patricia pense tout de même organiser des sessions de peinture pour les jeunes de son quartier, à l'extérieur, lorsque les températures seront plus clémentes. Les cours étant, selon elle, la source de sécurité financière la plus fiable. En état de crise les gens ne vont pas acheter des oeuvres d’arts mais plutôt combler leurs besoins essentiels alors il faut trouver d’autres solutions,

Plusieurs jeunes ont demandé à Patricia de recommencer ses cours. L'artiste sent le besoin des jeunes à créer de l’art pour canaliser leurs émotions. Photo : Courtoisie Patricia Lortie

Plusieurs artistes ont eu recours aux médias sociaux pour partager leur art, d'autres continuent de chercher une façon d'avancer. Cristian De La Luna, auteur-compositeur et musicien, a aussi subit les conséquences de la crise du coronavirus; sa tournée dans l'Ouest a dû s'interrompre.

«Si on a un rêve, tout est possible» Cristian De la Luna Photo : Radio-Canada / Lyssia Baldini



Il en profite, maintenant que tout est sur pause, pour travailler sur son nouvel album. Il est également enchanté par l'aide qui sera offerte par le gouvernement.

On est vraiment chanceux de vivre dans un pays comme au Canada, c'est sûr qu'on est dans un état de crise et c'est difficile, mais on a les ressources, on a l'appui et on a la volonté d'aider, et ça, je trouve ça formidable! Il faut garder espoir! En tant qu'artiste, c'est facile d'aller dans les pensées négatives, mais on est capable de se relever et de reconstruire ensemble. Cristian De La Luna, auteur-compositeur

Le Regroupement artistique francophone de l’Alberta continue, de son côté, à trouver d'autres solutions. Sylvie Thériault assistera d'ailleurs à plusieurs rencontres dans les prochains jours et offrira d’autres sessions d’informations.