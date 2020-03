Uashat mak Mani-Utenam ferme ses frontières

Le décret entrera en vigueur dès 18 h jeudi soir pour une durée indéterminée.

Après avoir analysé toutes les options, on a décidé qu’il fallait fermer la communauté pour accroître la protection de nos membres. C’est une décision qui a été réfléchie, qui n’a pas été prise à la légère , explique le chef Mike McKenzie par voie de communiqué.

Les communautés innues d'Ekuanitshit et de Pessamit et de Nutashkuan interdisent déjà l’entrée sur leur territoire aux visiteurs n’ayant pas de raison essentielle de s’y trouver. Uashat mak Mani-utenam mise toutefois sur une mesure encore plus draconienne en confinant sa population à l’intérieur des limites de la communauté.

Les magasins Walmart, IGA et Maxi qui se trouvent sur le territoire de Uashat, mais qui sont accessibles à partir du réseau routier de Sept-Îles demeureront toutefois ouverts à la population de Sept-Îles tout comme à celle de Uashat mak Mani-Utenam.

Des policiers et agents de sécurité contrôleront les points d’accès de la communauté. Des intervenants y seront également postés pour rappeler les consignes sanitaires et identifier les personnes qui pourraient être infectées par le coronavirus.

Le maire de Sept-Îles solidaire

Le maire de Sept-Îles, Réjean Porlier, dit avoir été mis au courant des intentions du conseil de bande jeudi matin.

Il ajoute comprendre la volonté du conseil de bande et la pertinence du geste.

Il explique que la communauté innue pourrait être plus vulnérable que Sept-Îles à la propagation de la COVID-19 en raison de certains problèmes de santé qui y sont plus répandus et d'un plus grand nombre de personnes qui habitent dans chaque maison, rendant l'isolement plus difficile.