Des entreprises invitées à donner leurs masques

L'atelier de mécanique pour véhicules lourds Drolet ressorts possède une vingtaine de masques. Ils ont été livrés jeudi matin à la Cité médicale.

Les effets de la crise se font sentir et on a beaucoup moins d'employés sur le plancher. Nos masques sont beaucoup moins nécessaires. À quoi bon les garder si on ne compte pas les utiliser? C'est préférable de les donner aux travailleurs de la santé , affirme le directeur du développement, Simon Mercier.

Le directeur du développement chez Drolet ressorts, Simon Mercier Photo : Radio-Canada

Les propriétaires d'une entreprise de location d'outils ont une cinquantaine de masques N-95 qu'ils souhaitent également offrir aux professionnels de la santé.

On est en démarches présentement, pour savoir quel est le meilleur moyen de les donner , mentionne le président de Location d'outils Beauport, Philippe Tremblay.

Geste important

Même si le nombre de masques qui ont été donnés à la Cité médicale semble petit, il fait une grosse différence, selon un médecin de la clinique, Michel Hébert.

C'est un grand élan de générosité et on salue cette pensée de la part de gens du privé. C'est vraiment très généreux. Nous n'avons pas de masques du tout pour le moment. De pouvoir en avoir, c'est extraordinaire , affirme-t-il.

Les masques pour le personnel soignant sont rationnés. Photo : Radio-Canada / Tyson Koschik

Appel à tous

Il lance un appel pour que d'autres entreprises posent le même geste.

Tous les ateliers mécaniques, centres de location d'outils, les compagnies de construction ont ce type de masque en inventaire. Il y a des centaines d'entreprises au Québec qui peuvent les mettre à disposition. Il faut passer le message , soutient Philippe Tremblay.

Il y a des centaines de milliers de masques stockés dans des entreprises au Québec. Philippe Tremblay, président, Location d'outils Beauport

Donnez vos masques. Ils ne vous servent pas et vont rester sur vos tablettes. J'aimerais que le mouvement se propage au Québec et qu'on puisse aider les gens de la santé, qui en ont vraiment besoin , ajoute Simon Mercier.

À sa sortie de la Cité médicale, Simon Mercier était ému et pouvait témoigner de l'impact de son don.