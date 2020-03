La Cour suprême entendra la cause de Toronto sur la réduction de son conseil municipal

Un tribunal de première instance avait qualifié en septembre 2018 d'inconstitutionnelle la Loi 5 au regard de la liberté d'expression des candidats et des électeurs, mais les conservateurs avait interjeté appel.

Ils avaient obtenu un sursis avant que la cause ne soit entendue en juin 2019, si bien que l'élection s'était tenue dans 25 quartiers et non 47 comme prévu initialement. Le litige avait ensuite été entendu en juin 2019.

Dans sa décision, le plus haut tribunal de la province avait jugé en septembre dernier que le gouvernement avait l'autorité légitime de réduire de moitié la taille du conseil juste avant l'élection. La Ville de Toronto avait alors demandé à la Cour suprême la permission d'interjeter appel à son tour.

Aucune date d'audience n'a encore été fixée pour entendre la cause devant le plus tribunal du pays.