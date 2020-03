Juste pour rire met plus de 75 % de ses effectifs à pied temporairement

Mercredi, le Groupe Juste pour rire a temporairement mis à pied plus de 75 % de son personnel en raison de la pandémie de COVID-19. Ces mises à pied concernent aussi bien les personnes employées de manière permanente et contractuelle que les temporaires.

L'entreprise n'a toutefois pas souhaité préciser le nombre exact d'employés touchés

Devant une situation évoluant aussi rapidement et devenant de plus en plus critique pour notre industrie et notre entreprise, nous nous devions de prendre toutes les mesures nécessaires afin de stabiliser notre situation et d'assurer la pérennité de nos activités , a déclaré, par communiqué, Charles Décarie, PDG du Groupe Juste pour rire.

Si nous devons malheureusement procéder à ces mesures rigoureuses, c’est bien sûr pour protéger les emplois dans le futur , a-t-il ajouté.

Le Groupe Juste pour rire a précisé que son festival d'humour, qui doit commencer en juillet, est toujours au calendrier et que la situation est évaluée au jour le jour.

Mardi, il avait annoncé l'annulation de la comédie musicale Kinky Boots, qui devait être présentée à Montréal et Québec cet été.

L’activité du Groupe Juste pour rire se poursuit en ligne, notamment avec la chaîne Juste pour rire en continu, diffusée sur YouTube, Facebook et Instagram.