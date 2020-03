La COVID-19, une maladie grave, confie un homme de Saskatoon infecté

Le Saskatchewanais était parmi la centaine de personnes qui ont participé à un rassemblement de motoneigistes à Christopher Lake, au nord de Prince Albert, le 14 mars. Il estime qu’il a probablement contracté le virus à ce moment.

Quatre jours après son retour, Todd Rowan a commencé à ressentir les symptômes de la COVID-19. En deux heures, une fièvre, des douleurs musculaires, des frissons et une grave toux se sont ajoutés à un mal de tête déjà bien présent.

Je pensais juste que quelque chose n’allait pas, que c’était un type de grippe différent en raison de la douleur et du mal-être , note-t-il.

Deux jours plus tard, son médecin lui confirmait qu’il était infecté, et depuis, sa femme et son fils de 15 ans ont reçu le même diagnostic.

C'est grave, la COVID-19. [...] Parfois, on se sent mieux pendant une heure et ensuite, ça recommence. Todd Rowan, un homme de Saskatoon qui a contracté la COVID-19

Même s’il se rétablit lentement de la maladie à la maison, Todd Rowan dit qu'il n'a pas été très productif au cours des derniers jours, manquant tout simplement d’énergie.

Une journée, je suis allé me coucher à 14 h et je n’ai rien fait d'autre jusqu’au lendemain matin à 7 h 30 , ajoute-t-il.

Mise en garde aux participants du rassemblement de motoneigistes

L’Autorité de la santé de la Saskatchewan (SHA) a publié mercredi un avis afin d’informer les personnes qui ont participé au souper du rassemblement de motoneiges à Christopher Lake de s’isoler immédiatement.

L’organisation provinciale précise sur son site Internet que cette mesure est nécessaire parce que deux personnes qui ont pris part à la rencontre qui se déroulait au club de motoneige Lakeland Snowmobile Wilderness ont été déclarées positives à la COVID-19 et qu’il est possible que les participants aient été exposés au coronavirus.

Une centaine de personnes ont participé au souper du rassemblement de motoneigistes de Christopher Lake le 14 mars dernier, selon les organisateurs. Photo : Lakeland Tree Dodgers Snowmobile Club

L’une des personnes infectées travaillait lors de la soirée, ajoute la SHAAutorité de la santé de la Saskatchewan , qui demande également aux habitants de Prince Albert et des environs qui pourraient avoir été exposés au virus de communiquer avec l’équipe des maladies transmissibles, au 306 765-6504.

Pour ceux qui se trouvent à l’extérieur de la région de Prince Albert, l’autorité de la santé recommande de contacter le service d’Info-Santé 811.

Selon les organisateurs, plus de 110 personnes ont pris part au souper.