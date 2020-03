Injection supervisée à Québec : un appel de projets jugé « inacceptable »

Radio-Canada rapportait jeudi que le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de la Capitale-Nationale avait lancé un appel de projets pour la mise sur pied de services de consommation supervisée.

Un tel projet stagne depuis des années à Québec.

Dans le contexte de pandémie de la COVID-19, Vincent Marcoux, président de l'Association québécoise des centres d'intervention en dépendance, s'explique mal l'empressement soudain du CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux .

Pour nous, c'est pas acceptable en pleine crise. Surtout que les organisations concernées par cet appel d'offres sont déjà en première ligne avec la clientèle vulnérable pour la soutenir dans la crise actuelle , tranche-t-il.

Ces organisations-là ne sont pas du tout, en terme de temps, disposées à répondre à un appel d'offres. Vincent Marcoux, directeur général de l'Association québécoise des centres d'intervention en dépendance

M. Marcoux souligne que les organismes œuvrant en dépendance sont davantage occupés à se prémunir contre la pandémie et à protéger leurs usagers.

Il évoque un besoin criant pour des tests de dépistage rapides pour les employés ainsi que du matériel pour se protéger lors d'interventions.

Vincent Marcoux est le directeur général de l'Association québécoise des centres d'intervention en dépendance Photo : Radio-Canada

Sans Point de Repères, un non sens

L'organisation que dirige Vincent Marcoux ne comprend pas non plus pourquoi le CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux , du jour au lendemain , se dissocie de Point de Repères dans le projet de services de consommation supervisée.

Pourquoi ouvrir cet appel à l'ensemble des organisations quand on sait que l'expertise, l'expérience et la capacité de rejoindre la clientèle est chez Point de Repères? , se demande-t-il.

L'appel d'offres nous dérange parce que Point de Repères, ça fait dix ans qu'ils sont dans le dossier. Vincent Marcoux, directeur général de l'Association québécoise des centres d'intervention en dépendance

Il dénonce un risque de dédoublement des services et y voit un précédent inquiétant s'il inspirait d'autres établissements de santé à procéder de la même façon.

Appel à la solidarité

Cactus Montréal, un organisme communautaire qui offre le service d'injection supervisée dans la métropole, a quant à lui lancé un appel à la solidarité des autres organisations communautaires.

Point de Repères est le seul groupe à offrir des services en réduction des méfaits dans la ville de Québec, comment le CIUSSS peut-il penser se passer d'eux et de plusieurs décennies d'expertise , a écrit l'organisme dans une publication sur les réseaux sociaux.

Point de Repères a déjà affirmé qu'il n'avait pas l'intention d'appliquer sur l'appel de projets en raison des délais restreints et de la crise de la COVID-19.