Kirsten Hillman devient la première ambassadrice du Canada aux États-Unis

Mme Hillman, qui est une figure connue et respectée des cercles diplomatiques au pays, s’est surtout fait connaître pour ses talents de négociatrice commerciale. C’est notamment elle qui a dirigé les pourparlers qui ont conduit à la conclusion de l'Accord de partenariat transpacifique à titre de négociatrice en chef.

La diplomate d’expérience a également joué un rôle de premier plan dans les négociations du nouvel accord commercial entre le Canada, les États-Unis et le Mexique (ACEUM) conclu en novembre 2018.

Tout récemment, Mme Hillman a participé à la négociation de l’accord sur la fermeture temporaire des frontières avec les États-Unis pour limiter la propagation de la COVID-19.

Désormais confirmée dans ses fonctions d’ambassadrice du Canada à Washington, Kirsten Hillman occupait le poste depuis août 2019, soit depuis la démission de David MacNaughton, parti relever de nouveaux défis dans le secteur privé.

Quand nous avons travaillé ensemble dans le cadre de la négociation du nouvel ALENA, j’ai pu constater la capacité de Mme Hillman à défendre les Canadiens et à se battre pour leurs intérêts, explique le premier ministre Justin Trudeau dans un communiqué. C’est une diplomate talentueuse qui a des compétences et des connaissances exceptionnelles.

Le Canada, qui partage plus de 9000 kilomètres de frontière avec les États-Unis et qui est aussi son principal allié et partenaire économique, possède une ambassade à Washington ainsi qu’une douzaine de consulats dans les principales villes américaines.

Les deux pays échangent plus de 2,4 milliards de dollars de biens commerciaux chaque jour.