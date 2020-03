COVID-19 : annulation du Festival des guitares du monde en Abitibi-Témiscamingue

Le communiqué de presse diffusé ce matin indique que l’équipe considérait différents scénarios, comme celui de reporter le Festival. Cependant, l'instabilité de la situation rend difficile toute planification, comme le signale le président du FGMATFestival des Guitares du Monde en Abitibi-Témiscamingue , Jean Royal.

Force était de constater que rien ne tenait, la situation changeait de jour en jour, dit Jean Royal. Les artistes posaient beaucoup de questions et eux aussi remettaient en question la possibilité d’être là.

Il explique que, vu le nombre important d’évènements culturels dans la région, le conseil d’administration jugeait qu'il était mieux d’annuler le Festival plutôt que de le tenir plus tard cette année.

Je ne suis pas sûr que ça aurait été une bonne idée de reporter le Festival quelque part en été ou à l'automne ou en fin d’année, il y a beaucoup d’autres évènements qui sont là et on ne veut pas non plus rajouter à l’offre, a-t-il indiqué. Après nous, il va y avoir beaucoup d’évènements et on espère que cette situation sera résorbée et que les gens puissent profiter des autres évènements qui vont suivre.

Jean Royal souligne que la décision d’annuler l’évènement a été difficile à prendre.

C’est avec beaucoup de tristesse qu’on a pris cette décision-là. On travaille très fort toute l’année pour pouvoir arriver à ça, mais bon, ce sont les circonstances, force majeure, et je pense que c’est pour le bien de tous qu’on a décidé de faire ça , croit-il.

Le FGMATFestival des Guitares du Monde en Abitibi-Témiscamingue avait déjà reporté la présentation de sa programmation, qui était initialement prévue pour le 17 mars.

Qu’arrive-t-il avec les spectacles?

Les personnes qui avaient déjà acheté des billets de spectacle ou des passeports sont invitées à les reporter pour le Festival de 2021. Jean Royal indique qu’il est encore trop tôt pour confirmer quels artistes performeront au Festival l’année prochaine.

Comme on n’a pas encore annoncé la programmation, il y a beaucoup de spectacles qu’on n’annoncera pas, explique-t-il. On ne dira pas qui devait venir cette année afin de garder possiblement cela pour l’an prochain.

L’équipe tentera de reporter à 2021 les spectacles des artistes qui devaient être présents, y compris ceux qui n’étaient pas encore confirmés. Ils aviseront la population des prochains développements par l'entremise des réseaux sociaux.