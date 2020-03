COVID-19 : Gatineau restreint l’accès aux parcs municipaux

La Ville de Gatineau a pris la décision de restreindre l’accès aux parcs municipaux, conformément aux directives du gouvernement du Québec. La mesure est immédiate et doit permettre de limiter la propagation de la COVID-19.

Dans un communiqué publié jeudi matin, la Ville annonce que les aires de jeu, les terrains sportifs, les parcs de planche à roulettes et les balançoires sont fermés.

Les parcs restent, eux, ouverts. Il est permis d’y marcher, d’y courir ou d’y promener son chien en laisse, mais les rassemblements y sont par contre interdits.

Les mesures d'éloignement social établies par le gouvernement du Québec demeurent en vigueur et doivent être respectées. Il est également demandé de s'abstenir d'utiliser le mobilier urbain, par exemple les tables de pique-nique et les bancs, dans les parcs et ailleurs , peut-on lire dans le communiqué.

La Ville de Gatineau compte 364 parcs proposant 365 aires de jeu et 1 017 balançoires. Elle compte mettre en place des affiches pour rappeler l’interdiction et sensibiliser la population à l’importance du respect de ces mesures.

Parcs à chien

La Ville annonce également la fermeture temporaire des aires d’exercices canins et du parc à chiens Jardins-Lavigne. Les parcs à chien sont tous fermés à l’exception de ceux situés dans les parcs suivants :

- Au parc de la Technologie, dans le secteur de Hull;

- Au parc Lamarche, dans le secteur de Gatineau;

- Au parc du Lac-Beauchamp, dans le secteur de Gatineau.