COVID-19 : quand la désinfection devient-elle exagérée?

Dans la vidéo, qui a été visionnée plus d'un demi-million de fois sur Twitter, on peut voir l’homme qui asperge sa tasse de café Tim Hortons à plusieurs reprises avec ce qui semble être du désinfectant pour les mains. Une opération qui dure près de 30 secondes.

On peut le voir ensuite retirer soigneusement le couvercle et le lancer en direction de la fenêtre ouverte du service au volant.

Un appel au respect

Le directeur général de l’entreprise a répondu à la vidéo par une déclaration écrite.

Les Canadiens sont connus pour être des personnes réfléchies, raisonnables et respectueuses et maintenant plus que jamais nous demandons à chacun de faire preuve de ces valeurs et de montrer du respect à ceux qui travaillent sans relâche au milieu de la pandémie , souligne Duncan Fulton.

Il indique par ailleurs que la priorité absolue de l'entreprise est de garantir un environnement sûr et sain pour l'ensemble du personnel et des clients.