Depuis deux semaines, la vie en suspens

Depuis, la maladie s’est rapprochée à une vitesse fulgurante, jusqu’à envahir chaque sphère de nos vies. Notre travail (pour ceux qui en ont encore un), notre vie de famille, nos courses à l’épicerie, notre façon d’interagir entre nous. Nous avons désappris à nous embrasser, à nous serrer la main, à vivre côte à côte.

Cette maladie, on lui a donné un nom, la COVID-19, qui est maintenant sur toutes les lèvres.

Presque tous les commerces ont fermé temporairement leurs portes, ce qui réduit considérablement l'achalandage au centre-ville de Rimouski. Photo : Radio-Canada / Julie Tremblay

Ce n’est peut-être pas aussi impressionnant que ce qu’on a vu à Hong Kong, Paris, Venise ou New York, mais chez nous aussi, en ces temps de pandémie, l’animation des rues est réduite à presque rien. Nos lieux communs semblent en attente, dans un silence chargé d’angoisse.

On ne sait pas ce qui va arriver ni combien de temps ça va durer. On observe, chaque jour, progresser le bilan des personnes infectées et des morts.

Les modules de jeu étaient inoccupés au parc Beauséjour, quelques heures avant que la Ville de Rimouski n'interdise leur utilisation pour éviter la propagation du coronavirus. Photo : Radio-Canada / Julie Tremblay

Les gens [...] n’ont peut-être pas saisi à quel point le Québec a changé , a dit le directeur de santé publique du Bas-Saint-Laurent, Sylvain Leduc, à l’arrivée du dernier vol de Sunwing, la semaine dernière, à Mont-Joli.

Depuis, on nous a fortement recommandé de ne plus voyager. Ni ailleurs dans le monde ni dans d’autres régions. Il faut rester chez soi.

Peu de personnes se déplacent, alors que le gouvernement du Québec recommande à la population de rester à la maison et qu'une grande partie des travailleurs sont en congé forcé. Photo : Radio-Canada / Julie Tremblay

Les mesures de confinement, c’est une question de vie ou de mort a dit le directeur national de santé publique du Québec, Horacio Arruda.

Personne n’est à l’abri , a pour sa part insisté le député Bernard Généreux, alors qu’un premier cas était confirmé au Bas-Saint-Laurent, mercredi dernier. Une semaine plus tard, un premier décès était annoncé.

Il va y avoir un après coronavirus, il faut garder notre monde en forme , a rappelé la directrice de la commission scolaire des Phares, Madeleine Dugas, après que Québec eut prolongé la fermeture des écoles jusqu’en mai. On vit quelque chose d’exceptionnel... mais c’est l’humain qui est important dans tout ça.

Les passants se font plus rares, au centre-ville de Rimouski, alors que la majorité des commerces sont fermés. Photo : Radio-Canada / Julie Tremblay

L’humain. L'humain qu’il faut protéger, alors que la pandémie s’accélère.

Il a fallu 67 jours pour atteindre les 100 [cas], 11 jours pour atteindre les 200 000 et seulement 4 jours pour atteindre les 300 000 , a souligné lundi l’Organisation mondiale de la santé. Depuis, le bilan est passé à 487 000 personnes infectées dans le monde, dont 1339 au Québec et 6 au Bas-Saint-Laurent.

La rue Saint-Germain, à l'heure du midi, cette semaine Photo : Radio-Canada / Julie Tremblay

Il y a deux semaines, nos vies ont changé et on ignore pour combien de temps. Ce que l’on sait par contre, c’est qu’après plus de deux mois de confinement, la province de Hubei, en Chine, recommence à respirer.

En attendant que ce soit le cas chez nous aussi, nous vivons ces moments seuls, isolés dans nos chaumières, mais réunis autour d’un objectif commun : freiner la pandémie.

Affiche posée sur la porte d'un des commerces de la rue Saint-Germain, à Rimouski, qui a fermé ses portes temporairement pour enrayer la pandémie. Photo : Radio-Canada / Julie Tremblay