Les vingt premières puissances économiques ont promis d'injecter plus de 5000 milliards de dollars américains dans l'économie et de faire « front commun » face au nouveau coronavirus et au risque de récession, lors d'un sommet virtuel et extraordinaire du G20 jeudi.

Le bilan mondial de la pandémie de COVID-19 avoisine les 22 000 morts et la maladie a poussé au confinement de plus de trois milliards de personnes.

Les grandes puissances, elles, s'activent pour atténuer les effets de cette situation inédite sur leur économie.

Sous la présidence du roi Salmane d'Arabie saoudite, le sommet a réuni les chefs d'État américain Donald Trump, russe Vladimir Poutine, français Emmanuel Macron et les autres dirigeants du G20, dont Justin Trudeau, qui ont discuté par vidéoconférence de la réponse à apporter à la menace de récession.

Face à un virus qui ne connaît pas de frontières , les membres du G20 ont appelé dans leur communiqué final à la solidarité , à la transparence et à la coopération avec les institutions internationales pour rétablir la confiance, préserver la stabilité financière et ranimer la croissance .

Nous injectons plus de 5000 milliards de dollars dans l'économie mondiale, dans le cadre de politiques fiscales ciblées, de mesures économiques et de plans pour contrer les impacts sociaux, économiques et financiers de la pandémie , ont-ils souligné.

Les dirigeants du G20 craignent une crise économique majeure à l'échelle planétaire. Photo : Reuters / gouvernement brésilien

Selon les Affaires étrangères chinoises, sur les 5000 milliards, la Chine, d'où l'épidémie est partie, a à elle seule communiqué le chiffre de 344 milliards, principalement en mesures fiscales.

Pendant le sommet, le président chinois Xi Jinping a appelé ses pairs au G20 à abaisser leurs droits de douane, sujet de tensions entre Pékin et Washington, et à faciliter les flux commerciaux.

Les guerres commerciales et les sanctions aggravent la récession , a pour sa part estimé Vladimir Poutine.

Mercredi, l'agence de notation financière Moody's a averti que les économies du G20 devraient toutes être en récession cette année en raison de la pandémie.

Globalement, ces pays devraient subir une contraction de 0,5 % de leur produit intérieur brut (PIB).

Les économies du G20 vont subir un choc sans précédent dans la première moitié de l'année et se contracteront sur l'ensemble de l'année avant de rebondir en 2021 , estime l'agence, qui chiffre cette reprise l'an prochain à 3,2 % en moyenne.

Venir en aide aux pays pauvres

Alors que plusieurs pays riches ont dévoilé des plans de relance colossaux, les inquiétudes s'intensifient pour les pays pauvres qui n'ont pas accès aux marchés des capitaux et qui n'ont pas de services de santé adéquats.

Le G20 a appelé dans son communiqué les institutions internationales, dont l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) et le Fonds monétaire international (FMI), à aider les pays émergents et en développement à faire face aux chocs sanitaires, économiques et sociaux de la COVID-19 .

Il est de notre responsabilité de tendre la main aux pays en développement [...] en leur permettant de renforcer leurs capacités et d'améliorer leurs infrastructures afin qu'ils surmontent cette crise et ses répercussions , a souligné le roi saoudien au début du sommet.

Certains dirigeants, comme Boris Johnson et Justin Trudeau, ont pris part à la réunion depuis leur résidence. Photo : via reuters / 10 Downing Street

Pour Tedros Adhanom Ghebreyesus, chef de l'OMS, le G20 doit offrir son soutien aux pays à faible et moyen revenu , notamment d'Afrique subsaharienne. Et pour le FMI et la Banque mondiale, il doit suspendre le paiement des dettes des pays les plus pauvres.

La collaboration minée par des conflits

Le sommet a eu lieu alors que les dirigeants du G20 sont plus divisés que lors des sommets ayant suivi la crise financière de 2008.

Mercredi, le secrétaire d'État américain Mike Pompeo a pris la Chine pour cible, affirmant que le G7 avait constaté une campagne intentionnelle de désinformation de Pékin au sujet du virus.

Les prix du pétrole, déprimés par l'impact de l'épidémie sur la demande, sont au centre de tensions entre Moscou et Riyad, les Saoudiens s'étant livrés aux plus fortes baisses de prix en deux décennies en représailles au refus de la Russie de réduire la production pour soutenir les cours.

La leçon que les dirigeants doivent tirer de leur réunion est que, encore une fois, la solidarité internationale doit être l'instrument le plus important pour combattre la crise , a déclaré Markus Engels, de la Global Solutions Initiative, un réseau de laboratoires d’idées à vocation économique qui conseille des organisations internationales sur des enjeux mondiaux.