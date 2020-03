Des snowbirds récalcitrants au Lac-Saint-Jean

Sur sa page Facebook, la direction du marché IGA Lamontagne et fille de Saint-Félicien a affirmé, en début de soirée mercredi, avoir eu la visite d’un voyageur en provenance des États-Unis plus tôt en journée. Son accès venait tout juste d’être refusé au supermarché Métro D. Boutin, dans la même municipalité.

C’est la direction du Metro D. Boutin qui a communiqué avec celle du IGA Lamontagne et fille pour la prévenir.

L'individu s'était présenté chez Metro, où il s'est vu refuser l'accès une première fois. Il a fait une deuxième tentative dans notre marché et nous sommes rapidement intervenus […]. Malheureusement, trop de gens inconscients ne prennent pas au sérieux les recommandations de notre gouvernement et mettent la vie du personnel des services essentiels en danger, mais aussi, la vie de toute une population , peut-on lire sur la page Facebook d’IGA Marché Lamontagne et fille.

La direction du commerce poursuit en indiquant que depuis le début de la crise du coronavirus, les épiciers redoublent d’ardeur pour mettre en place les mesures et les recommandations visant à protéger le personnel et la clientèle.