Victoire : un village fransaskois encore bien vivant

En Saskatchewan, de nombreux villages fondés par des francophones au début du siècle dernier ne figurent plus sur aucune carte de la province. Ils ont disparu, ne laissant derrière eux que de bons souvenirs. Cette semaine, l’historien Laurier Gareau nous fait découvrir l’histoire de Victoire, dans le nord de la province.

Le petit village de Victoire, situé près de Debden, a été fondé en 1912, en même temps que la paroisse de Notre-Dame-des-Victoires. Deux ans auparavant, les premiers colons se sont installés dans la région après s’être égarés en allant vers Shell River, connue en français sous le nom de Rivière aux Coquilles. Ils étaient partis de Prince Albert.

Ces colons ont été recrutés par l’abbé Philippe-Antoine Bérubé. Il devait les conduire à Rivière aux Coquilles, au nord-ouest de Prince Albert. Le premier nom donné à la région est Shell River et c’est seulement plus tard que les noms de Debden, Ormeaux et Victoire seront donnés aux villages de la région.

Toutefois le village de Victoire ne dépassera jamais le statut de hameau. La voie de chemin de fer passe plus à l’est et c’est le village de Debden qui deviendra le centre commercial de la région.

Victoire est située à quelques kilomètres de Debden en Saskatchewan. Photo : Radio-Canada

Plusieurs écoles seront ouvertes dans la région. Mais ce n’est pas avant 1947 que l’école de Victoire, aujourd’hui fermée, est inaugurée.

Quant à l'église, la paroisse de Notre-Dame des Victoires a cessé d'avoir un curé résident en 1978. La paroisse est devenue depuis une simple mission.

Soeur Marie-Anne Duret des Filles de la Providence, originaire de Victoire fut provinciale à Prince Albert de 1955 à 1967. Photo : Archives de la Saskatchewan

Un village de métis

Avant l’arrivée des premiers colons, de nombreuses familles de métis étaient installées dans la région. Parmi celles-ci, nous comptons les Delaronde ou encore les Morin.

Selon Laurier Gareau, il est étonnant que les nouveaux colons ainsi que leur chef, l’abbé Bérubé, n‘aient pas fait appel à ces familles après s’être perdus en chemin.

Un village bien vivant

Selon l’historien, le hameau de Victoire ne fait pas partie des villages abandonnés. Selon Raoul Granger, contactée par Laurier Gareau, la petite communauté reste très active.

Par exemple, M. Granger vit désormais sur les bords du lac Morin, non loin de Victoire, au sein d’une communauté installée autour du lac. La messe continue d’être célébrée tous les samedis soir, le magasin Lalonde et le bureau de poste restent opérationnels et il y aurait même, selon Raoul Granger, un petit restaurant d’ouvert pendant les mois d’été.

De plus, jusque dans les années 1970, le hameau accueillait le Camp Voyageur, le camp d’été de la jeunesse fransaskoise. Gilles Vigneault, le chanteur québécois a même donné une représentation au cours de la décennie de 1960.