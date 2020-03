603 personnes infectées à Montréal, 42 % des cas dans le Centre-Ouest

Six cent trois personnes ont été déclarées positives à la COVID-19 sur le territoire de Montréal, et l'une d'entre elles est décédée.

C'est ce qu'a déclaré la Dre Mylène Drouin, directrice régionale de la santé publique de Montréal, lors d'une conférence de presse, mercredi après-midi.

En outre, 42 % des personnes infectées se trouvent sur le territoire du CIUSSS du Centre-Ouest, qui inclut Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, Côte-Saint-Luc, Parc-Extension, Hampstead et Montréal-Ouest.

Tous les autres territoires ont à peu près entre 12 % et 15 % des cas, et il y a peut-être le territoire du Centre-Ville qui est à 20 % , a indiqué la Dre Drouin, en précisant qu'on ne pouvait pas expliquer pour l'instant la raison pour laquelle le centre-ouest de la ville était le plus touché.

Selon la Dre Mylène Drouin, plus de la moitié des cas sont des gens qui ont voyagé ou qui ont été en contact avec d'autres personnes revenues de voyage.

La directrice régionale de la santé publique a signalé qu'il y avait actuellement des cas de transmissions communautaires sur l'île.

Parmi les 603 personnes infectées, il y a également 31 travailleurs de la santé.

La moitié des personnes infectées ont 50 ans ou plus et 27 % ont plus de 60 ans, alors que la santé publique a mentionné qu'il y avait très peu de cas d'enfants.

En outre, 40 personnes sont actuellement hospitalisées et 7 autres se trouvent aux soins intensifs.

La directrice régionale de la santé publique de Montréal a également indiqué que 9000 voyageurs sont arrivés à Montréal mardi et 4000 autres doivent atterrir mercredi.

Il faut vous isoler 14 jours, c'est important, nous ne pouvons pas nous permettre d'importer de nouveaux cas , a répété la Dre Drouin.

Le gouvernement fédéral a d'ailleurs annoncé mercredi que l'isolement de tout voyageur qui arrive au Canada est désormais obligatoire, sous peine d'une amende pouvant aller jusqu'à 750 000 $ ou encore d'une peine de prison de 6 mois.