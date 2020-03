Un premier cas confirmé de COVID-19 à Cochrane

Le Bureau de santé Porcupine (BSP) a confirmé mercredi soir le cinquième et le sixième cas de la COVID-19 sur son territoire, dont un premier à l’extérieur de Timmins.

La Dre Lianne Catton, médecin-hygiéniste du BSPBureau de santé Porcupine , indique qu’une femme dans la cinquantaine s’est présentée le 21 mars à l’urgence de l’hôpital Lady Minto de Cochrane, où elle a été évaluée.

La patiente a été hospitalisée et son état de santé est stable.

Nous pensons que ce cas est lié à la fois à un voyage à l’étranger et à un contact avec un autre cas sur lequel nous avons enquêté. Dre Lianne Catton, médecin-hygiéniste du Bureau de santé Porcupine

L’autre cas confirmé mercredi par le BSPBureau de santé Porcupine est une femme dans la quarantaine qui a été évaluée à Timmins. Elle a aussi voyagé en dehors du pays récemment, indique Mme Canton.

Nous n’avons aucune inquiétude quant à une possible contamination des autres passagers sur les vols internationaux et intérieurs.

Le PDG de l’hôpital Lady Minto, Paul Chatelain, a affirmé que l’établissement était prêt pour leur premier cas de COVID-19. Tout le personnel était minutieusement préparé et prêt à intervenir conformément aux directives et protocoles du ministère [de la Santé].

À l’heure actuelle, selon la Dre Catton, la mesure la plus importante que le public peut prendre est de continuer à pratiquer la distanciation physique.

Deux nouveaux cas dans le Grand Sudbury

La Dre Penny Sutcliffe, médecin-hygiéniste de Sudbury et districts, a rapporté mercredi en fin de soirée deux nouveaux cas dans ce secteur, pour un total de six dans les districts de Sudbury et de Manitoulin.



Le cinquième est un homme dans la vingtaine, alors que le sixième est un homme dans la trentaine. Les deux personnes ont eu des contacts étroits avec des cas confirmés ailleurs en Ontario , peut-on lire dans le communiqué du bureau de santé publique.

Le Bureau de santé Porcupine et Santé publique Sudbury et districts sont, en date du 25 mars, les agences de santé publique du Nord de l'Ontario avec le plus de cas confirmés de COVID-19.

Pour l'instant, 14 cas ont été confirmés dans le Nord-Est et un seul dans le Nord-Ouest.