Les écoles des T.N.-O. resteront fermées pour le reste de l'année scolaire

La médecin hygiéniste en chef des Territoires du Nord-Ouest et le ministre de l'Éducation ont recommandé aux écoles de rester fermées pour le reste de l'année scolaire 2019-2020. Une recommandation qu'ont acceptée les représentants des différentes administrations scolaires du territoire.

Puisque la décision de fermer les écoles revient aux commissions scolaires, ce sont eux qui devront en faire l'annonce individuellement, précise le gouvernement dans un communiqué.

Par communiqué mercredi, la Commission scolaire francophone des T.N.-O. (CSFTNO) a confirmé que l'école Allain St-Cyr à Yellowknife et l'école Boréale à Hay River seraient fermées jusqu'à la fin juin.

Maintenant qu'une décision a été prise pour le reste de l'année scolaire, nous espérons pouvoir concentrer nos efforts sur le soutien à l'apprentissage que nous pourrons offrir aux familles , a indiqué son président, Simon Cloutier.

Selon la CSFTNO, « un plan d’appui à l’apprentissage sera bientôt développé et proposé aux élèves. Nous porterons une attention particulière à nos élèves de la 12e année pour éviter qu'ils soient désavantagés dans leurs choix d’études postsecondaires, de carrière ou d'emploi ».

Mardi, le conseil scolaire YK1 avait déjà annoncé son intention de garder ses écoles fermées jusqu'en septembre.

Selon le gouvernement, le ministre de l'Éducation travaillera de concert avec les établissements d'enseignement postsecondaire du pays afin d'assurer une bonne transition pour les finissants de cette année.

Nous devons continuer à prendre des décisions difficiles pour protéger la santé et la sécurité de nos résidents. R. J. Simpson, ministre de l’Éducation, de la Culture et de la Formation