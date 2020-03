Des enseignants de Price défilent dans les rues pour saluer et rassurer leurs élèves

L’idée a été lancée dans le contexte des mesures de distanciation sociale pour contrer la pandémie de la COVID-19.

On s'est quittés y'a deux semaines parce qu'il y avait un avis de tempête le vendredi, ensuite il y a eu la décision de fermer les écoles , a rappelé l’enseignante Isabelle Harvey.

On n'a pas eu le temps de leur dire bonjour, de les sécuriser. Isabelle Harvey, enseignante

L'enseignante Isabelle Harvey Photo : Radio-Canada

On le sait qu'un enseignant, sa mission première c'est de s'occuper du cœur des enfants , a expliqué l’enseignante.

Quand les enfants sont bien dans leur cœur, qu'ils sont sécurisés, tout va bien. Alors c'est ce qu'on fait aujourd'hui, notre mission : aller sécuriser nos cocos. Isabelle Harvey, enseignante

Une petite fille visiblement heureuse de revoir ses professeurs un court moment Photo : Radio-Canada

Un geste qui rassure les 170 enfants de l'école primaire, confinés dans leurs maisons depuis déjà deux semaines.

Je trouve ça plate parce que, en plus, on peut pas voir nos amis, mais c'est pour notre sécurité , a commenté une élève.

Une maman s'est aussi dite ravie de l'initiative des enseignants. On est contents de voir nos professeurs. Les enfants sont contents, donc on en profite quand ça passe.

Une maman a voulu immortaliser ce moment précieux pour sa fille. Photo : Radio-Canada

En cette période de distanciation sociale, c'est une initiative bien accueillie par la Municipalité. Elle permet aux enfants de maintenir un lien différemment.

C'est à l'image de la belle solidarité qui s'exprime partout , a souligné le maire de Price et préfet de la MRC de La Mitis, Bruno Paradis . Tout le monde veut faire sa part. Je trouve ça superbe. Je pense que ce sera une épreuve pour la région et le Québec, mais j'ose espérer qu'on va en sortir plus forts et plus solidaires.

