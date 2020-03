Des voyageurs de retour de l'étranger sur un traversier sèment l'inquiétude à Blanc-Sablon

La mairesse de Blanc-Sablon, Wanda Beaudoin, craint que ces voyageurs puissent transmettre le virus de la COVID-19 aux usagers du navire qui effectue la traverse du détroit de Belle Isle, entre Blanc-Sablon et Terre-Neuve, ainsi qu’aux résidents de la région.

Elle déplore aussi l’inaction des autorités pour assurer la sécurité des usagers de la traverse.

On a vu sur les médias sociaux qu’il y avait des personnes sur ce bateau-là qui étaient en croisière à l’extérieur et qui ne respectaient pas les règles de quarantaine. Ça a créé un genre de panique dans la municipalité. Je trouve qu’on n’est pas informé , a affirmé la mairesse de Blanc-Sablon.

Il y a un gros manque de communication partout. Ce problème-là on l'a dénoncé il y a deux semaines et on n'a jamais eux de réponse.

Wanda Beaudoin, mairesse de Blanc-Sablon