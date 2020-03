COVID-19: une entreprise winnipégoise produit des respirateurs artificiels en masse

Un fabricant de Winnipeg travaille sans relâche pour répondre à la forte demande de certains des équipements médicaux les plus recherchés pendant la pandémie de COVID-19.

BomiMed ne distribue pas seulement des ventilateurs pour une entreprise suisse, elle fabrique aussi des tuyaux et d'autres composants pour eux.

Le propriétaire David Olivier admet que son personnel est plus occupé que jamais .

Les 60 à 70 personnes qui travaillent pour l'entreprise font ce qu'elles peuvent pour répondre aux commandes qui ont explosé au cours des trois semaines qui ont suivi la propagation des cas de coronavirus en Amérique du Nord.

Tout le monde veut un respirateur artificiel. Tout le monde , affirme David Olivier.

Nous avons même eu, croyez-le ou non, des individus nous appellant pour demander si nous leur vendrions un respirateur artificiel. C’est un peu fou! , ajoute-t-il.

Six mois d'attente

En raison de la demande beaucoup plus importante qu'en temps normal et la nouvelle réalité d'avoir de nombreux employés en télétravail, il faut maintenant environ six mois avant de pouvoir expédier une commande. Habituellement, cela prend quatre à cinq mois.

Nous allons augmenter la production, mais nous ne pouvons garantir à personne une date de livraison spécifique , s’excuse David Olivier.

Le chef d’entreprise a vu la situation arriver dès la fin 2019, lorsque les cas de coronavirus ont commencé à se multiplier en Chine.

J'ai essayé d’alerter un peu partout au Canada avec mon équipe des ventes et du marketing, en disant simplement que nous devrions sauter sur l’occasion et que nos hôpitaux devraient être un peu plus proactifs , dit-il.

On a pas pu alerter suffisamment de gens , se désole-t-il.

5000 respirateurs artificiels au Canada

Un autre défi auquel fait face l’entreprise pour expédier ses respirateurs artificiels est la réduction des vols.

L'entreprise travaille avec le gouvernement fédéral pour trouver des moyens de transporter l'équipement en forte demande.

Le gouvernement fédéral estime qu'il y a environ 5000 respirateurs artificiels dans le pays, a mentionné samedi le sous-administrateur en chef adjoint de la santé publique à l'Agence de la santé publique du Canada, le Dr Howard Njoo, lors d'une conférence de presse.

Selon l’évolution du virus, le Canada pourrait avoir besoin de 1000 à 3000, voire 5000 respirateurs artificiels, a-t-il signalé.

Avec les informations de Sarah Petz, Meaghan Ketcheson et Alexander Panetta