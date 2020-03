Rio Tinto : production au ralenti, mais pas de mises à pied

Les activités de la multinationale, jugées essentielles par le gouvernement du Québec, se poursuivent. Cela dit, les effectifs sont réduits afin de respecter les mesures d'hygiène.

Selon le président du Syndicat national des employés de l’aluminium d’Arvida (SNEAA), Donat Pearson, qui succède tout juste à Alain Gagnon, une soixantaine d'employés sont placés en télétravail ou sur une liste de disponibilité. Il s’agit de salariés du Complexe Jonquière.

Le premier soulagement c'est qu'on ne ferme pas l'usine parce que la première annonce de M. Legault avait fait vibrer l'ensemble des travailleurs et nous aussi. Ne pas fermer les usines, c'est une chose, devoir opérer à effectif réduit, le monde devra s'acclimater. On a une très belle collaboration des gens , a fait valoir le leader syndical.

Le Centre de recherche et de développement Arvida (CRDA) demeure fermé jusqu'au 13 avril.

Rio Tinto compte environ 4200 employés dans l’ensemble de ses installations du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Dans un communiqué, la multinationale a aussi indiqué qu’elle reportait les projets non essentiels et les activités d’arrêt et de démarrage de cuves.

Avec Flavie Villeneuve