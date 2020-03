Peut-on (déjà) rire de la pandémie de la Covid-19?

Aussitôt que les commerces se sont vidés de leurs paquets de papier hygiénique, les blagues au sujet des acheteurs compulsifs ont circulé à profusion sur les réseaux sociaux.

Pour Daniel Thibault, diplomé de l’École nationale de l’humour et coauteur de la série Ruptures, le lien entre actualité et humour est si fort qu’il s'avère impossible de les dissocier. Convaincu qu’il est sain, voire nécessaire, de rire des situations qui sont hors de notre contrôle, l’auteur se fait un plaisir de lancer quelques plaisanteries sur son compte Twitter.

Celui qui a même fait des blagues aux funérailles de sa mère croit que le rire peut diminuer le stress. Il y a une forme de défoulement pour moi. C’est une façon de passer l’anxiété, de blaguer sur différents sujets , explique-t-il.

Toutefois, Daniel Thibault considère qu’il faut faire preuve de sensibilité lorsqu’on veut faire des plaisanteries sur un sujet pouvant s’avérer anxiogène pour plusieurs... comme une pandémie.

L’humoriste et chroniqueuse Léa Stréliski ajoute qu’un humoriste qui joue sur la peur des gens doit vraiment cerner le bon angle pour que la plaisanterie soit bien reçue par le public.

Demande-toi d'où part ta blague , soulève-t-elle. Si elle vient de ton intérieur, de ton amour pour ton prochain, de ton regard pour la vie et ton prochain, tu es correct.

Entre ses chroniques à la radio, ses interactions avec le public et ses trois enfants, Léa Stréliski carbure aux contacts humains. Être presque coupée de l’énergie qui l’anime en étant confinée à la maison lui a fait perdre « tous ses repères » et elle a dû s’adapter comme plusieurs. Désormais, elle accepte.

Pourquoi je capotais au début? C’est parce qu’on avait tous le deuil de la vie comme on la comprenait avec nos rôles, avec ce qu’on faisait. Maintenant, j’ai fait le deuil. Maintenant, ça, c’est ma vie, et je vais continuer à me promener - très rarement, mais quand même un petit peu - et observer la vie comme elle est maintenant, puis ça va rester ma source d’inspiration.

Léa Stréliski, chroniqueuse et humoriste