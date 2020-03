Jusqu'à 1500 $ pour les étudiants de l'Université Laval en précarité

L'Université Laval a dévoilé jeudi les modalités de son fonds d'urgence annoncé la semaine dernière par la rectrice Sophie D'Amours, en lien avec la pandémie de la COVID-19. Au total, elle met 500 000 $ à la disposition de ses 45 000 étudiants.

L'aide de dernier recours est prévue pour ceux qui ont perdu leur emploi. Afin qu'ils puissent traverser le reste de la session d'hiver sans se soucier de leurs finances, la direction a décidé d'adapter la Bourse de précarité financière.

Tous les étudiants qui parviennent à démontrer que leur situation a atteint un point de non-retour pourront y accéder.

Situation précaire, selon l'Université Laval :

L’étudiant est aux prises avec un déficit budgétaire l’empêchant d’assumer ses besoins de première nécessité (et ceux des enfants à sa charge, le cas échéant). Il est également dans une situation où il n’est plus possible pour lui de réduire davantage ses dépenses ni d’augmenter ses revenus ou l’aide qu’il reçoit de sa famille.