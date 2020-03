Les tests de coronavirus analysés à Rimouski dès la semaine prochaine

Les tests provenant du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie y seront analysés.

D'après la conseillère en communication du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux , Ariane Doucet-Michaud, ce centre devrait être fonctionnel au début de la semaine prochaine.

Clinique de dépistage au Colisée Financière Sunlife à Rimouski Photo : Radio-Canada / Simon Turcotte

Les délais pour les résultats seront plus courts , mentionne-t-elle. On est en train d’installer les équipements spécialisés et on est à la toute fin de nos préparatifs.

La porte-parole ajoute que les délais se sont améliorés par rapport aux dernières semaines, où il fallait compter quatre ou cinq jours. Actuellement, c'est plutôt 72 heures , indique-t-elle, mais le fait d'avoir un centre d’analyse à Rimouski va encore diminuer les temps d’attente pour les résultats, attribuables au transport.

Quand le centre aura atteint sa vitesse optimale de fonctionnement, ces temps d’attente seront ramenés entre 24 et 48 heures, selon Ariane Doucet-Michaud.

D'après les informations de Michaelle Perron-Langlais