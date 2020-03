Des fabricants de produits sanitaires manquent de matière première

L'entreprise a augmenté ses capacités de production, notamment en ajoutant des quarts de travail et du personnel, mais voilà qu'il manque de matière première. Elle avait pourtant vu venir la demande, il y a quatre semaines et avait commandé d'importantes quantités d'éthanol dénaturé, à la base de son produit Saniderm.

On fournit pas. Si on avait plus d'alcool aujourd'hui, on serait capable de produire plus!

Mario Brochu, vice-président des opérations de Kersia Choisy Canada