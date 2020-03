Un 6e cas de COVID-19 confirmé en Abitibi-Témiscamingue

Aucune des personnes infectées n'est hospitalisée. 350 dépistages ont été effectués dans la région depuis le début de la crise.

Dans tous les cas, les personnes infectées revenaient de l'étranger. Il ne s'agit donc pas de transmission communautaire pour le moment.

Toutes les personnes en contact étroit avec les cas confirmés ont été contactées et une marche à suivre leur a été communiquée.

Le CISSS-AT indique également que les délais pour obtenir les résultats diminuent grâce à l'augmentation de la capacité des laboratoires au Québec.

La médecin conseil Dre Omobola Sonbanjo indique d'ailleurs qu'on a grossi les rangs de son équipe pour étendre la portée des enquêtes épidémiologiques autour des cas confirmés.

Il y a des gens qui nous ont contactés par le courriel JeContribueCovid19 et aussi par le courriel qui a été mis sur le site web du CISSS-AT, donc des collègues qui ont travaillé avec nous anciennement et d'autre monde qui se montrent mobilisés. Aussi, étant donné qu'il y a du délestage qui se fait dans d'autres dossiers, des membres de notre personnel sont disponibles pour nous donner un coup de main. Donc on a relevé nos ressources pour pouvoir compléter ces tâches, les activités qui sont nécessaires, essentielles pour freiner la propagation de la COVID-19 dans la communauté.

Alors que les cas se multiplient aussi dans la province voisine, Dre Sobanjo explique que des mécanismes de collaboration sont déjà en place. Elle invite d'ailleurs la population à ne pas voyager en Ontario pour limiter la propagation.