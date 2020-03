Une microbrasserie et une distillerie se lancent dans la production de désinfectant

Elles produiront un gel pour les mains et un liquide pour désinfecter les surfaces.

Les fermetures d'entreprises imposées par le gouvernement Legault pour lutter contre la COVID-19 ne mettraient pas en péril leur approvisionnement.

Selon les deux entreprises de Percé, les distilleries qui souhaitent produire des produits antiseptiques afin de répondre à la pénurie mondiale manquent actuellement d'alcool à distiller.

L'alliance entre les des deux entreprises de Percé permettrait d’éviter cet écueil.

Nous, on n’a pas les équipements qui permettent de produire un grand volume de désinfectant, mais en s’associant avec Pit caribou, on vient régler cette problématique-là et on peut produire sept jours sur sept des produits désinfectants.

Mathieu Fleury, copropriétaire, distillerie La société secrète